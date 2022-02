L’ouverture de trois nouveaux Campings Paradis en Charente-Maritime. Le Dauphin et Océan vacances à Saint-Georges-de-Didonne, ainsi qu’Aloé à Médis, près de Royan, viennent de rejoindre le réseau national qui poursuit son développement depuis deux ans et qui compte désormais 75 établissements. Un réseau qui promet de vivre une expérience de vacances immersive dans un cadre reprenant l’univers, les codes visuels et l’ambiance de la série télé diffusée sur TF1.