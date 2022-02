Première étape aujourd’hui de la levée des restrictions sanitaires en France. Alors que la vague épidémique Omicron semble marquer le pas, même si le nombre de cas reste à des niveaux jamais vus, plusieurs mesures seront abandonnées à compter de ce mercredi 2 février, et notamment le port du masque obligatoire en extérieur, mais aussi la limitation des jauges dans les lieux culturels et sportifs. Enfin, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé. Si la levée de ces mesures sonne comme un retour à plus de libertés, est-elle bien raisonnable ? s’interrogent certains élus locaux, notamment en Charente-Maritime, à l’image de Catherine Desprez, maire de Surgères et vice-présidente du Département :

