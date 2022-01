La signature hier après-midi au Tribunal judiciaire de La Rochelle du protocole de signalement des abus sexuels dans l’Eglise. Les procureurs de La Rochelle et Saintes et l’évêque de La Rochelle se sont entendus sur cette démarche qui vise à mettre en œuvre l’une des recommandations du rapport Sauvé, et s’inscrit dans un mouvement plus large engagé par le ministère de la Justice pour favoriser l’ouverture d’enquêtes judiciaires en cas de signalement et la prise en charge des victimes.