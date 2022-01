La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique et l’association Vélo Pays Royannais organisaient ce mercredi une action de prévention avec des ateliers de diagnostic et des conseils sur les équipements, dans le cadre de l’opération nationale « Cyclistes, brillez ! ». Une action essentielle pour la CARA qui œuvre régulièrement en faveur de la sécurité des deux-roues, comme l’explique Alpha Amadou Diallo, chargé de mission délégation de service public et mobilité pour l’intercommunalité :

Michel Renault est le vice-président de l’association Vélo Pays Royannais. Il était présent pour informer et conseiller les usagers du vélo :