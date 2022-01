Rien à voir avec le covid. L’établissement d’enseignement agro-alimentaire fait actuellement face à une pénurie de surveillants pour des raisons diverses. Trois sont arrêtés, sur une équipe de cinq. Impossible dans ces conditions de faire fonctionner l’établissement. La centaine de lycéens et d’apprentis sont contraints de rester chez eux et de suivre les cours à distance. On écoute la directrice Patricia Darjo :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/enilia-ferme.mp3 La direction annonce un retour à la normale dès lundi prochain. Pour ce qui est du recrutement d’un surveillant supplémentaire, les candidats peuvent contacter l’Enilia-Ensmic de Surgères au 05 46 27 69 00.