Le port du masque reste obligatoire dans les zones à forte concentration de population en Charente-Maritime. Face à une circulation toujours très active du covid-19 et en raison de la récente jurisprudence du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs, le préfet du département a pris hier un nouvel arrêté pour adapter les mesures relatives au port du masque en extérieur, à compter de ce jeudi et jusqu’au 9 février. Le précédent concernait 72 communes, le nouveau plus que quatre. Les précisions de Lucie Alix :

