La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique et l’association Vélo Pays Royannais organisent ce mercredi une demi-journée de prévention et de sensibilisation sur la sécurité à vélo. Dans le cadre de l’opération nationale « Cyclistes, brillez » de la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), un atelier de diagnostic et de conseils sur les équipements, des quizz et des jeux sur la sécurité routière seront mis en place. Rendez-vous de 14h à 18h place Charles-de-Gaulle. L’après-midi sera clôturée par une parade lumineuse.