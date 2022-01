Nouvel appel à la grève dans les écoles, collèges et lycées ce jeudi en France. Après une mobilisation massive jeudi dernier, les syndicats enseignants ne lâchent rien. Ils ne sont pas satisfaits des annonces gouvernementales et continuent de protester contre le protocole sanitaire mis en place dans les établissements scolaires. Ils demandent plus de moyens humains et matériels. C’est ce que nous dit Nathalie Maillet, co-secrétaire départementale du SNUipp-FSU Charente-Maritime, qui soutient le mouvement :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/greve-ecole-1.mp3 Aucun rassemblement n’est prévu ce jeudi en Charente-Maritime pour le moment, mais plutôt des réunions et des assemblées générales pour décider des suites à donner au mouvement. Le mot d’ordre étant plutôt d’appeler à une grève interprofessionnelle massive le jeudi 27 janvier. Nathalie Maillet :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/greve-ecole-2.mp3 Quatre rassemblements sont d’ores et déjà prévus le 27 janvier en Charente-Maritime : à 10h30 place Colbert à Rochefort, devant le palais de justice de Saintes et au jardin public à Jonzac, et à 14h place de Verdun à La Rochelle.