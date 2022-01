Le lancement ce matin de l’Heure civique surgérienne. La cité d’Hélène rejoint le dispositif national qui consiste à donner une heure de son temps par mois à son voisin, son prochain ou sa commune. A cette occasion, le fondateur du mouvement et président de la Fédération européenne des solidarités de proximité Atanase Perifan a fait le déplacement jusqu’à Surgères pour officialiser ce partenariat et promouvoir l’Heure civique. On l’écoute :

Un coup de pouce à la solidarité bienvenu pour la Ville de Surgères qui va assurer la mise en relation des personnes ayant du temps à donner et celles qui ont des besoins, via la plateforme surgeres.lheurecivique.fr. La Ville qui a dressé une liste de 100 gestes solidaires de voisinage, comme le souligne la maire Catherine Desprez :

Surgères fait partie des 45 communes de Charente-Maritime à avoir déjà adhéré au dispositif. D’autres vont suivre selon le Département qui a décidé de les accompagner dans leur démarche.