Scène ouverte avec le duo Gospalaga de La Rochelle.

Le duo Gospalaga est composé de deux amoureux à la vie et à la scène, unis par leurs goûts de la musique et de l’art en général. Ils se régalent quotidiennement de jouer ensemble, le matin avant de partir travailler et/ou le soir quand ils se retrouvent. Ils chantent tous les deux en s’accompagnant de leurs guitares, maracas et ukulélé. Leur registre est très éclectique, de Philippe Katerine à Brel en passant Mc Solaar pour le côté français et de Bowie à Four non Blondes en passant par Vance Joyce pour le côté anglophone. Ils se produisent régulièrement depuis 3 ans, pour des associations caritatives, des restaurants (avec un engouement particulier pour les guinguettes qui ne se prennent pas la tête), des fêtes privées. Depuis deux étés, ils prennent plaisir à tracer la route en camping car et s’arrêtent quand l’endroit les séduit. Grâce à ces rencontres, la tournée de l’été prochain s’annonce déjà bien… Enseignants tous les deux, ils sont particulièrement sensibles à la nécessité d’aborder des sujets forts mais adaptés aux enfants. Passionnés d’écriture, ils ne se contentent pas des reprises, mais créent leurs propres morceaux (une petite dizaine au total). En ce moment, ils sont en train de confectionner leurs décors pour leur comédie musicale, d’en décrire les chansons et la partie dialogues de théâtre tout en imaginant les chorégraphies.

En représentation le dimanche 9 janvier 2022 à 15h00 à la salle municipale de Tasdon à La Rochelle.

https://www.facebook.com/duodemusique

https://boetmiaduo.wixsite.com/gospalagaduo