La répression s’accentue en Charente-Maritime contre l’insécurité routière. En cause : la hausse du nombre d’accidents mortels dans le département. L’an dernier, 45 personnes ont été tuées, et 500 ont été blessées plus ou moins grièvement. Hier, c’est sur une scène de carambolage reconstituée à Sainte-Soulle, près de La Rochelle, que le préfet Brice Blondel a annoncé la mise en place d’une mesure de suspension du permis de conduire en cas d’utilisation du téléphone au volant. Actuellement, l’infraction est sanctionnée par une amende de 135 euros et 3 points en moins.