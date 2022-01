Le drame évité de peu à Rioux, entre Saintes et Cozes. Dans la soirée du 29 décembre, un homme s’en est violemment pris à sa compagne qui désirait le quitter. La scène s’est passée sous les yeux de la fille de la victime, âgée de 6 ans. Le mis en cause a été jugé ce mardi et placé en détention. Il a été condamné à quatre ans de prison dont trois ferme. Lucie Alix :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/violence-conju.mp3