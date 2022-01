Les retraités CGT de Charente-Maritime plus que jamais mobilisés en ce début d’année 2022. Alors qu’un nouveau bureau vient d’être élu à la tête de l’union syndicale départementale, avec une première femme secrétaire générale en la personne de Maryse Cantin, qui succède à Guy Silvestri qui devient trésorier, les responsables ont présenté jeudi dernier à Rochefort les premières actions qu’ils vont engager. Objectif : œuvrer pour améliorer le sort et les conditions des retraités. On écoute Maryse Cantin :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/usr-cgt-1.mp3 La crise sanitaire et la désertification médicale ont créé une rupture entre les retraités et le système de santé. Cette question de l’accès aux soins sera également l’un des chevaux de bataille de l’USR CGT 17, comme le précise Maryse Cantin :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/usr-cgt-2.mp3 Première action de l’année pour les retraités le 27 janvier, avec une journée nationale de mobilisation intergénérationnelle et interprofessionnelle.