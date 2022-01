Une œuvre mémorielle en hommage aux victimes des bombardements de le Seconde Guerre mondiale à Royan. Hier matin au fort du Chay, le maire Patrick Marengo participait à la pose de la première pierre d’une œuvre en mémoire des 442 morts et plus de 400 blessés des bombardements du 5 janvier et du 15 avril 1945. Suite à un concours d’artistes, c’est l’œuvre « Le Souffle » de Luc Richard qui a été retenue. Un parcours d’interprétation pédagogique et immersif viendra compléter cette réalisation. Ce mémorial vise également à transmettre aux habitants, aux touristes et à la jeune génération l’histoire de Royan. Et le maire a particulièrement à cœur de rappeler ce qu’a vécu sa ville. On écoute Patrick Marengo :

L’événement de la matinée était aussi l’occasion pour les victimes et leurs familles de se recueillir. Monique Bertin avait 12 ans le 5 janvier 1945. Elle se trouvait dans sa maison à Royan, lors des premiers bombardements. Elle nous raconte comment elle a survécu ce jour-là :

Le mémorial devrait être inauguré le 8 mai prochain, jour de la commémoration de la victoire de 1945. Son coût s’élève à 148 000 euros. La Ville de Royan lance une campagne de financement participatif jusqu’au 15 avril prochain.