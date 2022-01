Rencontre avec un écrivain de la côte charentaise pour le moins atypique. Directeur de supermarché le jour, Florian Horru consacre le peu de son temps libre à l’écriture. Auteur de plusieurs polars et de bandes dessinées, dans chacun de ses ouvrages, il fait la part belle à l’île d’Oléron où il vit et travaille. L’affaire du coq Morice l’a notamment inspiré pour rendre hommage à la ruralité. Et d’autres projets sont en cours, comme une suite à la BD Vic et Noé. Ecoutez le podcast de Lucie Alix :