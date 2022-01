Un village solidaire pour accueillir des SDF à Aytré, près de La Rochelle. Seize mobil-homes ont été inaugurés hier par le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier et l’association d’insertion Altéa-Cabestan afin d’héberger des personnes sans abri en grande précarité, avec leurs chiens. Ces dernières vont pouvoir vivre à l’année sur le site et seront accompagnées par des travailleurs sociaux pour les aider à retrouver leurs repères et à s’inscrire dans un projet de vie. C’est une première en Charente-Maritime. L’expérimentation baptisée Innov-toit va se dérouler sur trois ans.