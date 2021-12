Du nouveau à l’hôpital de Saintes, avec l’arrivée mardi dernier d’une nouvelle IRM 3 teslas. Deux fois plus précise que l’IRM utilisée jusqu’à présent, cet outil nouvelle génération, qui est le 2e installé en Charente-Maritime après La Rochelle, permet d’avoir une imagerie plus détaillée pour identifier certaines maladies comme les cancers de la prostate, du colon ou du sein. Désormais, les habitants du territoire n’auront plus à se rendre à La Rochelle, Poitiers ou Bordeaux pour leurs examens. Coût de l’équipement : 1,3 millions d’euros.