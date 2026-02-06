Pour la Saint-Valentin, l’amour s’affiche en grand à Rochefort ! La Ville propose à tous les amoureux une façon originale, et très visible, de dire « Je t’aime » à l’être aimé. Pour la 3e année consécutive, elle met ses panneaux d’affichage numérique à leur disposition pour déclarer leur flamme.

Vous cherchez les mots, vous hésitez, vous n’osez pas… Et si cette année, votre déclaration d’amour ne passait ni par un texto, ni par une carte (bancaire ou autre), mais par les panneaux d’affichage de la ville ? Pour la troisième année consécutive, Rochefort invite tous les amoureux à déclarer leur flamme de manière inattendue. À l’occasion de la Saint-Valentin, la municipalité met gratuitement à disposition ses panneaux d’affichage numérique pour diffuser des messages d’amour. Pour participer, rien de plus simple : rendez-vous sur le Facebook de la Ville de Rochefort et postez, en commentaire, le message que vous souhaitez adresser à l’élu.e de votre cœur. Attention toutefois, seules les dix premières déclarations, qui seront publiées avant le mardi 10 février, seront sélectionnées. Elles seront ensuite diffusées toute la journée du samedi 14 février sur les panneaux numériques de la ville.

Alors avis aux romantiques, poétiques ou originaux, chaque message sera lu avec une attention particulière. La seule règle à respecter est de rester correct. Tout propos injurieux, déplacé ou inapproprié sera automatiquement supprimé.