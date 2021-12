Le point sur l’épidémie de covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. La circulation virale se stabilise dans la région, mais à un niveau élevé indique l’Agence régionale de santé dans son dernier bulletin d’information. Avec un taux d’incidence de 438 cas pour 100 000 habitants. Il s’élève à 1 063 chez les enfants de moins de 10 ans. Le nombre important d’hospitalisations appelle à la plus grande prudence à la veille des fêtes de fin d’année, indique l’ARS qui invite au plus grand respect des gestes barrières et à poursuivre la vaccination. La couverture vaccinale est aujourd’hui de 90% sur l’ensemble du territoire.