Les Protégés d’Animavie tirent la sonnette d’alarme. L’association de protection animale, qui sauve les chats errants ou abandonnés sur le nord de la Charente-Maritime, se dit particulièrement inquiète à l’approche du printemps. Alors que la saison des naissances va reprendre, la structure peine à trouver de nouvelles familles d’accueil. Et il y a urgence, comme le souligne Véronique Martin, la nouvelle présidente :

L'association propose un accompagnement des familles d'accueil et leur fournit la nourriture, la litière et du matériel. Mais c'est sans compter sur l'aide apportée grâce aux collectes de dons qu'elle organise régulièrement, comme ce samedi à l'Intermarché d'Andilly-les-Marais, de 9h à 18h30. Véronique Martin :

L'association Les Protégés d'Animavie lance également un appel aux dons d'argent défiscalisé sur le site helloasso, afin de régler les soins vétérinaires et la stérilisation des chats errants.