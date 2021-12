Marennes-Hiers-Brouage teste la démocratie participative.

La commune vient de lancer une grande enquête destinée à cerner les attentes de la population sur des thématiques qui leur semblent prioritaires. L’enjeu est de cerner au mieux les problématiques des habitants pour trouver ensemble des solutions. Cette idée est une promesse de campagne de l’équipe municipale élue en mars 2020. Françoise Lucas, adjointe à la démocratie locale, nous en précise les contours :

Françoise Lucas souhaiterait que ce projet réponde aux attentes et aux besoins du plus grand nombre, en ciblant toutes les générations sans exception. On l’écoute :

Le questionnaire est disponible en ligne jusqu’au 12 février sur le site internet de la commune. Une version papier est également proposée à la mairie et dans divers lieux de la ville, mais aussi dans le dernier bulletin municipal.