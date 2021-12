A Saint-Jean-d’Angély, le marché e Noël sera inauguré demain matin à 11h30 place de l’Hôtel de Ville.

A Surgères, demain, marché des artisans, ateliers de décorations de Noël au Comptoir local, et arrivée du père Noël à 15h.

Et puis à La Tremblade, coup d’envoi des animations demain avec marché de Noël et structures gonflables au port. Et parade et feu d’artifice jeudi prochain dès 17h30.