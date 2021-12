Pendant deux mois, entre septembre et novembre, la Charentaise-Maritime Maryline Michaud a entraîné Lolita Ferrari qui va défiler samedi soir au Zenith de Caen pour le concours de Miss France 2022 en direct sur TF1. Un entraînement intense pour la jeune femme de 24 ans, originaire de Tonnay-Charente, qui n’avait jamais pratiqué de sport auparavant. Un vrai défi pour Maryline qui nous parle de sa rencontre et de son travail avec Lolita :

Volontaire et déterminée, Lolita poursuit ses entraînements à distance. Et Maryline garde un contact permanent avec la jeune femme, et lui prodigue encore de précieux conseils :

Maryline sera présente ce samedi au Zénith de Caen pour encourager sa jeune protégée. Elle suivra la compétition, ou plutôt l’élection, avec beaucoup d’intérêt :

Maryline Michaud qui appelle à voter pour Lolita Ferrari. Elle espère une victoire ou au moins une place parmi les cinq finalistes.