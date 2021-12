Plus de 200 foyers du quartier de Mireuil ont été privés de gaz suite à un incident hier en fin d’après-midi. Une situation qui n’était toujours pas complètement résolue ce matin. Et pour cause, la direction de GRDF aurait refusé l’intervention de ses agents d’astreinte par souci d’économie. C’est en tout cas ce que soupçonne le syndicat CGT Energie 17 qui dénonce une situation scandaleuse. On écoute sa secrétaire générale Mathilde Canivet :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/coupure-gaz1.mp3 Une situation que le syndicat CGT Energies 17 dénonce depuis plusieurs années. Mathilde Canivet :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/coupure-gaz2.mp3