Le lancement ce matin à l’université de La Rochelle d’un dispositif innovant en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le LibRA pour Libérer la parole, Recueillir la plainte ou le témoignage, et Accueillir les victimes. Un outil supplémentaire dans l’arsenal des forces de l’ordre, conçu localement par le Groupement de gendarmerie de la Charente-Maritime. Il s’agit en fait de stickers avec un QRcode ouvrant un tchat anonyme et sécurisé avec un enquêteur de la brigade numérique, comme l’explique le colonel Rémi de Gouvion Saint Cyr :

