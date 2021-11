L’ouverture aujourd’hui au tribunal judiciaire de La Rochelle du procès de sept surveillants de la centrale pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré. Ils sont accusés d’homicide involontaire, violences et non-assistance à personne en danger après la mort d’un détenu le 9 août 2016. Sambaly Diabaté, 33 ans, est décédé dans des circonstances encore troubles pendant son transfert à l’infirmerie. Une violente altercation avait éclaté entre le détenu et les gardiens. Six hommes et une femme sont jugés jusqu’à demain. A noter que deux autres surveillants, impliqués dans cette affaire, se sont suicidés.