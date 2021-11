C’était l’évènement de cette matinée sur Hélène FM et Vogue radio. Marie Hennerez et Stéphane Hénon étaient de passage dans nos studios ce lundi à Surgères. Les deux comédiens de la série à succès « Plus belle la vie », alias Léa Nebout et Jean-Paul Boher, sont venus nous parler du prime inédit « Black out » qui sera diffusé demain soir à 21h05 sur France 3. Prime qui a été projeté lors d’une avant-première nationale exclusive hier à l’Apollo ciné 8 de Rochefort et au cinéma Le Lido de Royan, nos partenaires. Marie Hennerez et Stéphane Hénon nous ont livré quelques anecdotes du tournage.