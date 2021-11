Record hier au 30e Marathon Serge-Vigot de La Rochelle. La Kényane Célestine Chepchirchir a réalisé la meilleure performance de l’histoire de l’épreuve chez les féminines, avec un temps de 2h 23’ et 38’’. L’athlète de 25 ans a pulvérisé de plus de quatre minutes le précédent record détenu depuis 2010 par l’Ethiopienne Goitetom Haftu, lors de la 20e édition.

Chez les hommes, c’est le Kenyan Edwin Soi qui s’est imposé. A 35 ans, il réalise la 5e meilleure performance de l’histoire de la course en 2h 09’ et 16’’. A noter que le Rochelais Maxime Bargetto s’est offert la première place française en terminant 11e.