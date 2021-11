Large victoire de La Rochelle samedi face à Pau. Les Jaune et noir se sont imposés à domicile sur le très beau score de 36 à 8, à l’issue de cette 11e journée. Une belle opération qui permet aux Maritimes de remonter progressivement dans le classement et de se retrouver au pied du podium. Ils passent de la 6e à la 4e avec 29 points. De quoi envisager encore plus sereinement la rencontre prévue dimanche prochain chez le Stade français qui pointe à la 12e place.