Des ateliers de création artistiques pour des collégiens et lycéens de Marennes-Oléron. Dans le cadre de résidences d’artistes francophones, Pascal Auclair et Marielle Imbert du Collectif Fusées animent depuis dix jours des ateliers sur le thème du confinement. Le dernier avait lieu hier après-midi avec une classe de 6e du collège Jean-Hay de Marennes qui ont pu réaliser une écriture et une création sonore intitulée Les Mots du bocal. Des ateliers qui partent d’un ressenti et d’une réflexion personnelle comme l’explique Marielle Imbert :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/comp-fusees1.mp3 Ces ateliers viennent répondre à un appel à projet lancé par la Communauté de Communes du bassin de Marennes. On écoute Alain Bompard, vice-président en charge de la culture, du sport et de la coopération interterritoriale :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/comp-fusees2.mp3 Extrait :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/comp-fusees1-bis.mp3 Ce projet sera poursuivi et finalisé lors d’une seconde résidence du 2 au 21 mai prochain.