C’est aujourd’hui que débute la collecte nationale de la Banque alimentaire. Trois jours pour donner des denrées à la sortie des caisses des supermarchés. En Charente-Maritime, plus de 170 magasins sont mobilisés durant cette campagne qui a pour objectif de nourrir les 9 000 bénéficiaires du département. Et les besoins sont croissants, car la précarité et la pauvreté gagnent du terrain, comme le déplore Jo Brochet, vice-président de la Banque alimentaire 17 et responsable de la collecte départementale, qui lance un appel à la générosité et à la solidarité :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/banque-1.mp3 Objectif cette année : collecter 150 tonnes de nourriture. C’est tout l’enjeu et le souhait des bénévoles qui se mobilisent et qui cherchent encore des volontaires. Jo Brochet :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/banque-2.mp3 Les bénévoles attendent des produits de première nécessité, des conserves de légumes, de poissons, du sucre, du café, des pâtes, et des produits secs en général.