Une rencontre hôpital-justice s’est déroulée hier au palais des congrès de Rochefort. Plus de 180 professionnels de santé, magistrats, fonctionnaires de police et de la gendarmerie, mais aussi du monde judiciaire se sont retrouvés pour échanger. Objectif : apporter une meilleure connaissance des deux institutions dans l’intérêt des patients et des justiciables, et afin de fluidifier les relations entre médecins, police et justice, notamment dans le cadre de violences conjugales et intrafamiliales, comme l’explique Catherine Dormoy, cadre supérieure socio-éducatrice en charge du service social au Groupement hospitalier Littoral Atlantique :

Une journée constructive et nécessaire pour les deux institutions comme l’a observé Sylvie Berbach, présidente du Tribunal judiciaire de La Rochelle :