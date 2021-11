Ils ont été arrêtés samedi matin par des policiers du commissariat de Rochefort, alors qu’ils venaient de dérober dans la nuit une soixantaine de palmipèdes sur un terrain privé, avant de prendre la fuite. C’est le père de l’éleveur qui a donné l’alerte, après avoir croisé la voiture des malfaiteurs qui a été retrouvée au petit matin dans la cité tonnacquoise. Une perquisition a permis de retrouver les canards qui avaient été enfermés dans un enclos de fortune. Certains étaient mutilés. Ils ont été restitués à leur propriétaire. Un quad, un motoculteur et une motobineuse dérobés lui ont également été rendus. L’un des mis en cause, de nationalité roumaine, et en situation irrégulière, a reconnu les faits et a fait l’objet d’un rappel à la loi.