Après l’affaire de la destruction d’une bassine à Cram-Chaban, Frédérique Tuffnell interpelle le ministère de la Transition écologique. La députée de Rochefort-Aunis vient d’écrire à la secrétaire d’Etat à la biodiversité Bérangère Abba pour lui demander de mandater un médiateur afin d’évaluer la situation et d’éviter une radicalisation des acteurs en présence, alors que la guerre de l’eau fait rage et que les tensions entre les opposants aux réserves d’eau et les agriculteurs sont exacerbées. Elle condamne par ailleurs les actions violentes du 6 novembre dernier qui ont causé d’importants dégâts et fait trois blessés chez les gendarmes.