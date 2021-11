Le parti de la députée des Deux-Sèvres et ancienne ministre Delphine Batho soutient la candidature de Yannick Jadot qui a remporté la primaire écologiste fin septembre. Le comité départemental participera activement à la campagne en apportant ses compétences aux comités de soutien locaux et en s’ouvrant aux citoyens, associations et forces vives du territoire autour de la thématique de l’urgence écologique. C’est ce que nous dit la coréférente de Génération écologie Charente-Maritime Myriam Honoré :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/gen-eco-1.mp3 Plusieurs problématiques locales seront abordées au cours de ces discussions, et notamment l’éolien en mer, mais aussi la question de l’eau et des réserves de substitution agricole qui ne cessent de faire polémique. Myriam Honoré qui réagit justement après la destruction d’une bassine samedi dernier à Cram-Chaban :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/gen-eco-2.mp3 Génération écologie Charente-Maritime communiquera prochainement les dates de ses réunions publiques que le parti tiendra en lien avec Europe écologie Les Verts.