Vers un 4e succès consécutif pour le Stade rochelais en Top 14. Reboostés après leurs trois victoires d’affilée face à Castres, Brive et Toulon, les Maritimes veulent confirmer leur bonne dynamique. C’est ce qu’ils vont tenter de prouver ce samedi après-midi sur le terrain du promu Perpignan qui est lanterne rouge de ce début de championnat. Les Jaune et noir sont désormais 5e, mais n’ont remporté qu’une seule victoire à l’extérieur. Le mot d’ordre : c’est la rigueur et la constance comme le souligne Romain Carmignani, l’entraîneur des avants :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/sr-carmignani.mp3 Perpignan/La Rochelle, c’est ce samedi à partir de 15h, à l’occasion de la 9e journée de Top 14.