Le coup d’envoi samedi à Surgères de la campagne départementale de récolte d’olives au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Une maladie génétique rare qui touche plus de 7 000 personnes en France. Depuis de nombreuses années, l’association Muco’live 17, basée à Marans, se mobilise pour récolter des fonds. Elle récupère des olives pour en faire de l’huile qu’elle commercialise, et dont les ventes sont reversées au profit de la lutte contre la mucoviscidose. La Ville de Surgères sera donc le point de départ de cette action cette année. Marie-Joëlle Lozach, adjointe au maire en charge de l’environnement, de la communication et des espaces verts, lance à cette occasion un appel au don :

Et la Ville de Surgères envisage une action à plus long terme pour accompagner cette démarche :

Rendez-vous donc samedi de 9h à midi place de l’Europe à Surgères pour cette opération de collecte d’olives au profit de la lutte contre la mucoviscidose.