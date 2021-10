Le taux d’incidence est repassé au-dessus du seuil d’alerte dans notre département, avec désormais 51 cas pour 100 000 habitants. Il est de 52 pour les plus de 65 ans. Ces derniers qui sont invités à prendre rendez-vous pour se faire injecter une 3e dose de rappel. La circulation virale est particulièrement présente sur l’Aunis, dans les secteurs de La Rochelle, Surgères et Marans. Six clusters sont identifiés. Le nombre d’hospitalisations augmente légèrement, avec 37 malades dont 6 en réanimation.