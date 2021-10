L’association Maline poursuit son combat après l’extension du port de La Tremblade. Alors qu’une pétition avait été déposée en juin auprès de l’Union européenne sur la « non-conformité » des travaux d’étanchéité du nouvel équipement, son président Jean-Paul Mosnier indique que la direction générale de l’environnement de la Commission européenne va demander des comptes à l’Etat français. On l’écoute :

Cela signifie que les arguments évoqués, et notamment les menaces sur la nappe phréatique, la faune et la flore, sont considérés comme suffisamment sérieux pour être confrontés aux réponses de l'État français :

Pour apporter son soutien à la pétition de Maline, il faut se rendre sur le site du Parlement européen. A noter que la Communauté d'agglomération Royan Atlantique, maître d'œuvre des travaux, a démenti l'absence d'étanchéité du port de La Tremblade.