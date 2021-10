Du 29 au 31 octobre, le parc animalier se met à l’heure d’Halloween. A la tombée de la nuit, les visiteurs sont invités à venir revivre les scènes cultes des plus grands films d’horreur, avec la saison 3 de « Terreur sur le parc ». Après une première édition réussie en 2019, un peu moins l’an dernier en raison du contexte sanitaire, l’événement revient. Et les organisateurs ont vu les choses en grand cette année, avec sons, lumières, effets spéciaux et comédiens comme le souligne le directeur de Planet Exotica Marc Jaeger :

Et le parc se prête parfaitement à ce genre d’évènement comme l’explique Marc Jaeger :

Sensations fortes garanties. Rendez-vous de 20h à minuit. C’est interdit aux moins de 16 ans. Le pass sanitaire est obligatoire.