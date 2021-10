Ils se lancent le défi de boucler les 37 parcours Terra aventura de Charente-Maritime en une semaine pour la bonne cause. Départ ce lundi pour deux frères, William et Kevin Baudy, originaires de Sainte-Soulle et Matha, qui ont décidé de réaliser en sept jours un périple de 160km à travers le département pour récolter des fonds en faveur de la lutte contre les cancers pédiatriques. Il faut dire que les deux frangins sont personnellement concernés. La fille de William, Lola, est atteinte d’une leucémie depuis un an et demi. On écoute son oncle Kévin Baudy :

Et c'est aussi pour elle que les frères Baudy se mobilisent à travers le jeu Terra aventura qu'elle affectionne tant. Pour récolter des fonds, ils comptent solliciter les entreprises locales qui sont invitées à verser entre 2 et 5 euros par kilomètre parcouru. Kévin Baudy :

A ce jour, treize entreprises de Charente-Maritime ont déjà fait part de leur engagement. Pour faire un don, vous pouvez vous adresser par mail à l'association : touspourlola@gmail.com.