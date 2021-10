Mercredi dernier, trois individus ont été interpellés, dont un homme d’une cinquantaine d’années qui organisait chez lui la vente de produits stupéfiants et de cartouches de cigarettes. Des quantités importantes ont été découvertes : 300 grammes de cocaïne, 16 sachets d’ecstasy, plus de 400 cartouches de cigarettes et 5 000 euros en liquide. Une moto et une voiture ont été saisies au titre des « avoirs criminels ». Le suspect faisait l’objet d’une surveillance depuis plusieurs semaines. Sur les trois personnes arrêtées, deux ont été placées en détention. L’enquête se poursuit.