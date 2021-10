Enfin un projet d’avenir pour l’ancien hôpital Saint-Charles de Rochefort. En friche depuis dix ans, le bâtiment, qui devait être vendu à l’investisseur charentais Joël Joanny, sera finalement cédé à la Sempat, société d’économie mixte patrimoniale, en vue de sa réhabilitation. Un protocole d’accord a été approuvé hier soir en conseil municipal pour une vente prévue en juin 2022. Le projet prévoit l’aménagement d’appartements étudiants, de logements privés, d’un restaurant panoramique et d’activités tertiaires. L’ensemble sera complété par la création d’un bâtiment qui accueillera les écoles d’infirmiers de La Rochelle et Rochefort, des formations Excelia et d’autres filières en lien avec la santé.