Demain aura lieu le lancement d’une collecte de dons destinée à financer les travaux de réhabilitation de cette salle créée en 1895, qui fut de part son ampleur le lieu privilégié des grandes fêtes de l’auteur. Afin de lui redonner tout son lustre, un chantier doit débuter cet automne.

Les travaux dont le coût s’élève à 335 000 euros concerneront notamment la structure, la charpente, les vitraux, les décors de plâtre, ainsi qu’un travail scénographique sur l’éclairage et la mise en valeur des collections. La Ville de Rochefort, qui est intégrée au programme Action cœur de ville, est confrontée aux difficultés particulières que rencontrent ces villes historiques, compte-tenu du surcoût des restaurations patrimoniales. Elle ne peut aujourd’hui faire face seule à ces dépenses. La Fondation du patrimoine s’est engagée à ses côtés pour la restauration de la maison à travers plusieurs actions comme le Loto du patrimoine et la Mission Bern. Elle va lancer ce vendredi un appel aux dons pour pallier ces difficultés financières. L’objectif de la collecte est fixé à 150 000 €. Argent nécessaire pour redonner tout son éclat à cette salle que fit édifier Pierre Loti dans un style très en vogue à la fin du XIXe siècle. Cette pièce symbolise l’éclectisme et la revanche sociale de l’auteur, qui traversa une période difficile durant son adolescence : son père, secrétaire de mairie, fut accusé à tort d’avoir volé une somme d’argent, qu’il dû rembourser malgré sa mise hors de cause. A son décès en 1870, une partie de la maison sera louée pour subvenir aux besoins de la famille totalement appauvrie par cet épisode.

La maison de Pierre Loti, l’un des principaux musées de la Ville de Rochefort, est fermée au public depuis 2012, suite à de nombreux désordres de type architecturaux ou d’infestations de parasites. L’ensemble des travaux est estimé à 10 millions d’euros. A l’issue de sa restauration globale, la maison rouvrira ses portes au public en 2023, à l’occasion du centenaire de l’auteur.