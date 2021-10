Le fort Boyard fait peau neuve. D’importants travaux de réhabilitation sont en cours sur le vaisseau de pierre. Lancés en septembre dernier, ils concernent la restructuration de la coursive du premier étage, du proscenium et de l’héliport, plateforme dédiée aux hélicoptères de secours. Ils sont financés par le Département de la Charente-Maritime, propriétaire de l’édifice datant du XIXe siècle. Le coût du chantier s’élève à 800 000 euros. Le point sur ces travaux avec Lucie Alix :

Et le Département réfléchit déjà à la suite des opérations, avec le raccordement électrique du fort par un câble sous-marin. Une pré-étude va être réalisée par Enédis. L’objectif étant de réduire l’utilisation de groupes électrogènes et la consommation de fioul, mais aussi de pouvoir illuminer l’intégralité du monument charentais-maritime, à l’image de la tour Eiffel. Il est aussi question de reconstruire l’éperon qui servait de brise-lames et le havre d’accostage qui ont disparu au fil du temps. Les travaux pourraient débuter fin 2023.