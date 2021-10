Hervé Blanché, président de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, et Gildas Le Masson, directeur général de Nautitech Catamarans, ont annoncé hier la création du Cercle Océan Industries. Tout nouveau référent industriel du contrat « Territoire d’industrie », Gildas Le Masson souhaite réunir les dirigeants du secteur industriel autour de valeurs et de problématiques communes comme l’emploi et la formation, ou la relocalisation. On l’écoute :

Une initiative saluée et soutenue par la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, comme le confirme son président Hervé Blanché :

Hervé Blanché qui salue donc l’initiative de Gilles Le Masson. Ce dernier qui, par ailleurs, propose actuellement une soixantaine de postes en CDI pour son entreprise Nautitech Catamarans à Rochefort.