L’Etat et la Communauté d’agglomération Royan Atlantique viennent de signer le Contrat de relance et de transition écologique. Cet engagement sur six ans vise à répondre aux ambitions de développement économique et de cohésion sociale du territoire, mais aussi à enclencher la transition écologique. Un contrat qui a quelques spécificités fortement appréciées par le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier :

Un contrat qui incarne également une belle opportunité de développement pour le territoire de la CARA, comme l’explique son président Vincent Barraud :

A terme, les 13 intercommunalités du Département seront couvertes par ce type de contrats.