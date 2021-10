Un Rochefortais convoqué devant la justice pour dénonciation de crime ou de délit imaginaire. Un délit puni par la loi et passible de six mois de prison et 7 500 euros d’amende. L’individu a été interpellé à deux reprises ce week-end, après avoir appelé le 17 pour rien. D’abord pour un vol avec effraction dans un commerce vendredi soir. Puis dimanche soir, pour une bagarre en centre-ville. Des faits non avérés, mais les policiers ont retrouvé le même individu sur place, tentant de prendre la fuite. Il était alcoolisé. L’homme sera jugé en correctionnelle.