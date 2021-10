Après les deux récents accidents de trottinette qui ont fait un mort à Marennes et un blessé grave à La Rochelle, des opérations sont menées pour vérifier les équipements obligatoires à vélo ou en trottinette électrique. La police a effectué un contrôle ciblé hier en fin d’après-midi place de Verdun à La Rochelle. Et le constat est alarmant. En une heure, 13 infractions ont été relevées par les forces de l’ordre, qui rappellent les équipements obligatoires et recommandés sur leur page Facebook. D’autres opérations de ce type seront menées dans les prochains jours.