Le collectif Migrants 17 et l’association Rochefort sur toiles organisent ce soir un ciné-débat à l’Apollo ciné 8 de Rochefort. La soirée débutera par la projection du film « Numéro 387 disparu en Méditerranée », avant un débat en présence de la réalisatrice Madeleine Leroyer et de Damien Carême, député européen et président de l’Association nationale des villes et territoires accueillants. Christian Joubert, membre du collectif Migrants 17, nous en dit plus sur le déroulement de cette soirée :

L’évènement a pour objectif d’alerter sur le sort des migrants, à l’heure où la question de l’immigration s’impose comme le sujet de ce début de campagne pour les Présidentielles de 2022 :

Début de la séance à 20h15. C’est 5 euros l’entrée. Le pass sanitaire est exigé.